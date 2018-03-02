BM'den flaş "Doğu Guta" açıklaması

Mistura ve Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Mistura, burada yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırılarının 2016'da binlerce sivilin hayatını kaybettiği Halep'teki kuşatmanın "kopyası" olma yolunda ilerlediği uyarısını yaptı.

"VAZGEÇME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mistura, BM olarak "vazgeçme lüksüne" sahip olmadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Mistura, Suriye'deki siyasi çözüme ilişkin BM'nin atacağı yeni adımları önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti.

"DOĞU GUTA'YA TEK BİR KONVOY DAHİ GÖNDEREMEDİK"

Mistura'nın danışmanı Egeland ise konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de aldığı 30 günlük "insani ateşkes" kararına değindi.

Egeland, "Ateşkes kabul edildiğinden bu yana (Doğu Guta'da) insani durum iyileşmedi, kötüleşti." dedi.

ABD ve Rusya başta olmak üzere Doğu Guta üzerinde etkisi olan ülkelere çağrıda bulunan Egeland, bölgeye konvoyların ulaştırılması ve sivillerin, hastaların ve yaralıların tahliyesi için yardım istedi.

Egeland, Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkesin olumlu bir adım olmasına rağmen, Doğu Guta'ya insani yardım sokmak için son derece yetersiz olduğunun altını çizdi.

"5 saatten çok fazla daha bir zamana ihtiyacımız var diyen" Egeland, konuyu Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısında yeniden ele alacaklarını aktardı.

400 BİN SİVİL ABLUKA ALTINDA

BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.

Doğu Guta havadan görüntülendi

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.