Can verdiler geçit vermediler

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41. gününde Afrin'in batısındaki Racu kırsalında bulunan Keltepe'de tünellerden sızmaya çalışan PYD/ PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Havanın sisli olmasından yararlanan yaklaşık 100 kişilik terörist grup dün sabah iki noktadan 1083 rakımlı Keltepe'ye sızmak istedi. Tünellerden çıkan kalabalık terörist grupla kıyasıya çatışmaya giren Mehmetçik, canı pahasına tepeyi savundu. Şiddetli çatışmada şehit ve gaziler veren Mehmetçik stratejik öneme sahip Keltepe'yi teröristlere bırakmadı.

Afrin kırsalında çatışma

Hain saldırının ardından bölge güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı. Savaş uçakları ve ATAK helikopterleri de terör hedeflerine bomba yağdırdı. Çatışmaların ardından sızmaya çalışan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çatışmada yaralanan askerler helikopterlerle hastanelere kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı dün Afrin'de icra edilen operasyonlarda 8 kahraman askerin şehit olduğunu, 13 kahraman askerin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, dileriz" denildi.







BU YAZ EVLENECEKTİ

Çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlanan şehit Demirel'in 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldığı öğrenildi. Şehit Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın (28) şehadet haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Haberi alan aile büyük acı yaşadı.



2 GÜN ÖNCE DOĞUMGÜNÜYDÜ

Konyalı şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) acı haberi ise yetkililer tarafından Isparta'daki ailesine verildi.

Şehitlerden Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



BİR BUÇUK AYLIK KIZI VAR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in bir buçuk aylık bir kızının olduğu belirtildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba Zeynel Çevik, "Gerekiyorsa ben de Afrin'e gidip şehit olurum " dedi.

Bu arada, Senegal'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Genelkurmay Başkanı Akar'ı arayarak çatışmayla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.