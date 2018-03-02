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'den 26 gözaltı

'da savcılıkça yürütülen /PDY soruşturması kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 13:45
FETÖ'den 26 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütünün haberleşme aracı ByLock kullandığı tespit edilen 16'sı kadın 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. il merkezi, Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Elmalı ve Serik ilçeleri ile Adana, Burdur ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Geri kalan 14 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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FETÖ'den 26 gözaltı
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