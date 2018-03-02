Kürt Şahinleri Afrin yolunda

ÖSO
bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de terör örgütü YPG
/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2 ay süren özel bir eğitimin ardından 400'ü Kürt 700 kişilik Kürt Şahinleri Tugayı, düzenlenen törenin ardından Racu bölgesine gitmek için yola koyuldu. Törende Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içildi. Dualar eşliğinde yola çıkan tugay, Afrin'den zaferle döneceklerini söyledi. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekâtı'nda yer alıyor.