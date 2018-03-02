Onlar Çanakkale’de savaşanların torunları

110 yaşında vefat eden son Çanakkale
Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan 82 yaşındaki emekli öğretmen ve BM Dünya Barış Elçisi Turgut Kaçmaz, Afrin'e gönüllü olarak gitmek için Karadeniz Ereğli'de askerlik şubesine başvuru yaptı. Kaçmaz, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdüren bu ordunun mensupları 100 yıl önce 'Çanakkale'yi geçilmez' yapanların torunlarıdır. Bu millet için vatan ve bayrak namustur, şereftir. Namusumuza uzanan dili keser bayrağımıza uzanan eli kırarız. Tarih sayfalarına yine Türk askerinin adı altın harflerle yazılacaktır. Mehmetçik, Afrin'de mazlumların umudu, terörist gruplarının korkulu rüyası oldu. Onların dedeleri yokluk ve yoksulluğa rağmen düşman ordularını iman gücüyle yenerek Çanakkale'yi geçilmez yapıp zafer yazmışlardır" dedi. 'VATAN BÖLÜNMEZ VE GEÇİLMEZ'
Kaçmaz, "Başkomutanımız emir verdiği anda Afrin'e gidip şehit olmak için askerlik şubesine başvurdum. Dedelerimiz Çanakkale'de aç kaldığı için biz tokuz. Onlar şehit olduğu için biz özgürüz. Bu vatanın her karış toprağında şehit kanı var. Birlik ve beraberlik içinde olursak bu vatan bölünmez ve geçilmez" diye konuştu.