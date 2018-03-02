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Rütbeleri sökülen emniyet müdürü gözaltına alındı

’de mali polis tarafından 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı Ayhan Saygılı'nın da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Saygılı’nın rütbeleri bir süre önce kanun hükmünde kararname (KHK) ile sökülmüştü. Zanlıların emniyette ifade alma işlemleri sürüyor.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:26
Rütbeleri sökülen emniyet müdürü gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün sivil topluk kuruluşları yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Gümüşhane, Konya, Kütahya, Hatay, Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, Amasya, Samsun, Malatya ve Aydın olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü gibi zanlıların da olduğu 28 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Rütbeleri sökülmüştü

Zanlılar arasında eski İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi, rütbeleri KHK ile sökülen Ayhan Saygılı'nın da bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

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Rütbeleri sökülen emniyet müdürü gözaltına alındı
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