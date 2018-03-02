Yörüklerden Mehmetçiğe 20 kurban

Zeytin Dalı Harekâtı'na yurdun dört bir yanından destek sürüyor.

MERSİN: Silifke ilçesinde yaşayan Sarıkeçili Yörükleri, Mehmetçik için 20 küçükbaş hayvanı Suriye sınırına götürdü. Sarıkeçili Yörüklerinden Mehmet Gök, "Biz Sarıkeçili Yörükleri olarak 20 aile bir araya gelerek Mehmetçiğimize destek olmak istedik. 20 aile birer küçükbaş hayvan verdi" dedi.

KÜTAHYA: Çavdarhisar ilçesinde kadınlar, geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere gözleme yapıp sattı.

İZMİR: Sultan Abdülhamit İlkokulu öğrencileri, Afrin'de sürdürülen operasyona destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek kalp şekli ve Afrin yazısı oluşturdu. Öğrenciler hep bir ağızdan, "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" ve "Kalbimiz sizinle" dedi.

BURSA: Bursa'nın meşhur dönercisi Eyüp Solmaz, Mehmetçiğe bir günlük hasılatını bağışladı.

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