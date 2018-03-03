80 milyon Mehmetçik’le

Zeytin Dalı Harekatı
'na tüm yurtta destek sürüyor. Şanlıurfa:
Karaköprü Narçiçeği Anaokulu öğrencileri, harçlıklarını birleştirerek, öğretmen ve velilerin de destekleriyle aldıkları çorap, atkı ve bereleri özenle paketledi, duygularını yansıttıkları mektupları 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüp teslim etti. Kilis:
Tüm Özürlüler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Grup, "Vatan sana canım feda", "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Hatay:
İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve STK'lar Reyhanlı ilçesine giderek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında moral ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ÖZTÜRK-Abbas ÇAKAR-Hayrettin YENEL-İbrahim GÜNEŞ/
SABAH