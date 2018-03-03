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Aranan çikolata devinin sahibi teslim oldu!

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ’nın sahibi ’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında 12 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan Kadiroğlu’nun teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren Kadiroğlu'nun hafta başı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 15:41
Aranan çikolata devinin sahibi teslim oldu!

BANK ASYA'YA 7 MİLYON 400 BİN LİRA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı 'in talimatıyla, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından 'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden, Birlik Başkanı ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, firari bulunan 'nın sahibi 'nun, dün avukatı eşliğinde emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Aranan çikolata devinin sahibi teslim oldu!
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