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Hafriyat kamyonu terörü bitmiyor

Giriş Tarihi: 3.3.2018

İstanbul 'da hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu dün öğle saatlerinde Cevizli Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altun adlı yayaya çarparak sürükledi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Altun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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Hafriyat kamyonu terörü bitmiyor
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