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Karargâha 5 bin kişilik liste

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Karargâha 5 bin kişilik liste

'nün 'daki mahrem yapılanmasını deşifre eden "ankesör" soruşturmasıyla ilgili kritik ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturmayla ilgili ayrıntılara göre, kontörlü-ankesörlü telefonların HTS dökümleri çıkarıldı. Yapılan çalışmayla söz konusu telefon trafiğine takılan askerler tespit edildi. Öncelikle bu askerlerin kontörlü telefondan kaç kez arandığına bakıldı. Ardından da aynı telefondan başka askerlerin de ardışık (peş peşe) olarak aranıp aranmadığı mercek altına alındı. Bu şekilde birçok kez ankesörlü telefondan irtibat kurulan ve ardışık olarak arandığı belirlenen askerler, FETÖ havuzuna alınarak elemeden geçirildi. Bu sayı 50 bin kişiye ulaştı. Eleme sonucu 5 bin kişilik listeye ulaşan savcılık listeyi karargâha gönderdi. Başsavcılığı'nca yürütülen "ankesör" soruşturmasına takılan 5 bin kişilik kripto asker listesinin Afrin Harekatı'ndan önce Genelkurmay Başkanlığı'na bildirildiği belirtildi. Karargaha bildirilen kripto haritasında, Hava, Deniz ve Jandarma'dan 2 bin, Kara Kuvvetleri'nden ise 3 bin kişinin olduğu kaydedildi. Başsavcılığın listedeki isimlerin FETÖ şüphelisi olduğu yönünde bilgilendirdiği öğrenildi.

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