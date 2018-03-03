Karısı, o katilden boşandı

Sakarya'da 10 aylık oğlu ile birlikte vahşice öldürülen Suriye uyruklu hamile Emani Al- Rahmun'un (20) katili Birol Karacal ve eşi boşandı. Vahşi cinayetin ardından avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla katil zanlısı olan kocasına boşanma davası açan R. Karacal (26), iki yaşındaki oğlunun velayetini de aldı. Bakırköy 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, R. Karacal ile Birol Karacal'ın 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' ile 'Evlilik birliğinin sarsılması' nedenlerinden boşanmalarına karar verdi. Anne R. Karacal herhangi nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan, 8 aylık hamile ve 10 aylık bir bebeği olan Emani Al- Rahmun geçtiğimiz temmuzda önce tecavüze uğramış sonra bebeğiyle birlikte öldürülmüştü.

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