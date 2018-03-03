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: ’dan sonra Türkiye’ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü partisinin İl Başkanlığı'na seçilen Ömer Oruç Bilal Debgici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Debgici ve ekibine görevinde başarılar dileyen Ünal, daha sonra partililerle bir araya geldi. Mahir Ünal, ziyaretin ardından Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ile birlikte yapacağı 'Gençlerin medeniyet tahayyülü' konulu söyleşi için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Han'ın çamurlu kaftanını FETÖ'nün restorasyon bahanesiyle Amerika'ya götürmek istediğini buna kendisinin engel olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 12:11
Mahir Ünal: 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş

'KAFTANI ISRARLA AMERİKA'YA GÖTÜRMEK İSTEDİLER'

Genel Başkan Yardımcısı ile Prof. Dr. söyleşiye geçti. Söze ilk başlayan Mahir Ünal, hocaların toplumdaki önemine ve onlara duyulan saygıya değinerek herkesçe bilinen Osmanlı padişahlarından ile hocası arasında geçen kaftana çamur sıçrama hikayesini anlattı. Asırlar önce gerçekleşen kaftan hikayesinin Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde de devam ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:



"Çaldıran seferine giderken İbn-i Kemal'in atının ayağından Yavuz'un kaftanına çamur sıçrar ve bir an İbn-i Kemal tedirgin olur, çünkü Yavuz Saltan Selim Han'ın celaleti çok yüksektir. Bunu anlar Yavuz, 'Hocam sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim için onurdur' der ve o çamur sıçrayan kaftanını hocasına hediye eder ve bir de vasiyette bulunur, der ki 'Bu kaftanı öldüğümde sandukamın üzerine örtün.' Peki hikaye orada biter mi?

Hikaye orada bitmez. Bakanlığım dönemimde ısrarla bu kaftanı Amerika'ya götürmek istiyorlar. Diyorum ki 'Bu kaftanı Amerika'ya niye götüreceksiniz?' 'Efendim kaftan eskidi, kumaş restoratörlerine kaftanı restore ettirmemiz lazım.' Ben de inat ettim dedim ki 'Bu kaftan Amerika'ya gitmeyecek. Burada kumaş restoratörü bulun, burada yaptırın.' Kumaş restoratörünü buldurduk, Amerika'ya göndermedik kaftanı. Sonra Amerika'ya neden götürmek istedikleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu, Pensilvanya'daki... O kaftan aynı zamanda hilafeti de temsil eder çünkü, o seferde biliyorsunuz Memlukluları 3 tane büyük devleti ortadan kaldırmış ve hilafeti Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a getirmiştir. O kaftan da aslında bir nevi hilafetin sembolüdür. Bu, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş. Öyle bir hikayesi var, bu da daha sonra ortaya çıktı."

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Mahir Ünal: 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş
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