O cani hastanede yakalandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde önceki akşam Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak'taki bir sitedeki binanın 10'uncu katında E.Ö. adlı bir kişi, annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.'yü bıçakla öldürdü. Olayın ardından da kayıplara karıştı. E.Ö. dün sabaha karşı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yakayı ele verdi. Psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki E.Ö., polis ekiplerince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Katil zanlısının, polislerce gözetim altında tutulduğu bildirildi. Aile yakınları önceki akşam 17.00 sıralarında çiftin evine gelmiş, otomobilleri kapının önünde olmasına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girmişti. Sağlık ekipleri, Bülent Ö.'nün boğazının kesilerek, eşi Hatice Ö.'nün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

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