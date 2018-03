Şehit olunca dönerim

AFRİN'E

Van şehidi Rıdvan Çevik, "Artık istifa et" diyen babasına, "Ancak şehit düştüğüm zaman dönerim" diye karşılık vermişti. Hatay şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe ise evlilik hazırlığı yapıyordu. Kastamonu şehidi Uzman Çavuş Arif Demirel de sosyal medyada, "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın" mesajını paylaşmıştı. Zeytin Dalı Harekâtı'nda önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 kahraman dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlanırken onlardan geriye yürek burkan hikâyeleri ve son mesajları kaldı. Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik , evlilik hazırlıkları yapıyordu. Erciş ilçesindeki emekli bankacı babası Zeynal Çevik, "Oğlumla kısa bir süre önce telefonla görüştüm ve istifa etmesini istedim. Ama bana tepki gösterip, 'ancak şehit düştüğüm zaman dönerim' dedi. Şehitlik mertebesi herkese nasip olamaz, gerekirse ben de Afrin'e giderek şehit olacağım" dedi. Şehit Rıdvan Çevik, dün Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, geçen hafta çarşamba günü Yazısöğüt köyündeki ailesini ziyaret ettikten sonra Zeytin Dalı Harekâtı'na gitti. Giderken de "Afrin'e şehit olmaya gidiyorum" dedi. Odasında da "Gayret bizden, zafer Allah'tan" yazan Çelikkol dün aralarında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 10 bin kişi tarafından uğurlandı. Şehidin kardeşi Emirhan Açıkkol (7) tören öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü.Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe nişanlıydı ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Payas ilçesinde yaşayan ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Ozan Gökçe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı törenle toprağa verildi.Uzman Çavuş Arif Demirel, geçen eylülde Rukiye Çekirdek ile nişanlanmıştı. Çift, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle düğün tarihini 30 Ağustos olarak almıştı. Demirel Afrin'e giderken, sosyal medyada, "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan, bayrak, din ise dünyanın şah damarını keseriz" yazdığı görüldü. Kız kardeşi Fatma Demirel, Türk bayrağına sarılı tabutu görünce, "Ağabeyim hoş geldin" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Demirel, Dibek köyünde toprağa verildi.Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç bekardı ve 4 kardeşi vardı. 3 yıllık astsubay olan Koç, Sur'daki hendek operasyonunda da görev almıştı. Geçen hafta Afrin'e gitmek için geldiği Gaziantep'in İshahiye ilçesinde, gazetecilere konuşan Koç, şair Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden, "Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" sözlerini paylaşmış, "Allah'ın izniyle buradaki arkadaşlarımla birlikte Afrin'e girip, oraları temizleyip gerçek sahiplerine teslim edeceğiz" demişti. Şehit Astsubay'ın bir gün önce de doğum günüydü. Abdullah Taha Koç, Konya Şehitliği'nde defnedildi.: Astsubay Çavuş Mehmet Dinek, sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını, "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." yazarak cep telefonundan ailesine gönderdi. Birkaç saat sonra da şehit düştü. Dinek, memleketi Denizli 'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığı'nda toprağa verildi.Uzman Çavuş Uğur Palancı 10 gün önce Afrin'e gitmişti. Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisi'nde düzenlenen törene, emekli polis memuru baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı, kardeşleri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da aralarında olduğu binlerce kişi katıldı. Palancı, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.: Uzman Çavuş Recep Çetin bir yıllık evliydi ve henüz 1.5 aylık bir kız bebeği vardı. 10 gün önce kendilerine öğrencilerden gelen bir destek mektubunu, Türk bayrağı üzerine açıp yanına silah ve mermi de koyarak paylaşan Çetin, "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" yazmıştı. Çetin, Eskişehir 'deki Reşadiye Camisi'nde cuma namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı cenazede 13 bin hemşerisi tarafından uğurlandı.Kenan GÜL- Ahmet KAVAK-Halit TURANAslışah SARITAŞ-Rıdvan UYSALCeyhan TORLAK-Yaser ÇAPAROĞLU