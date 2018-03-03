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Son Dakika Haberi: Hücre evindeki teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü 'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı 'in de aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sayesinde örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu" tamamen çökertildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 09:23
Son Dakika Haberi: Hücre evindeki teröristler böyle etkisiz hale getirildi

'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, 4 teröristin 'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı. Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

ÖZEL TİMLERİN TESLİM OL ÇAĞRISINA EL BOMBASI ATARAK CEVAP VERDİ

Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı , birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

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Son Dakika Haberi: Hücre evindeki teröristler böyle etkisiz hale getirildi
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