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Vatan için öldünüz kalplerimize gömüldünüz

Zeytin Dalı Harekâtı’ndan gelen 8 şehit haberi ünlülerin de yüreklerine ateş düşürdü. Sosyal medya hesaplarına başsağlığı mesajları yağdı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ MERVE YURTYAPAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Vatan için öldünüz kalplerimize gömüldünüz
8 şehit haberi ünlüleri de yasa boğdu. İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları;
Alişan: Başın sağ olsun Türkiyem. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Sinan Akçıl: Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplerimize gömüldünüz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Mehmedim döneceksin. Başımız sağ olsun.
Ece Erken: Her eve ateş düştü. Başımız sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum.
Oktay Kaynarca: Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal.
İrem Derici: Kahramanlarımız sayesinde biz hala yatağa başımızı koyabiliyoruz.
Ebru Gündeş: Rabbim sen yardım et. Ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa ver.
Demet Akbağ: Başımız sağolsun, yine gitti genceciklerimiz. Sabır.
Serkan Kaya: Her devletin askerleri olur ama her devletin iman dolu aslanları olmaz.
Kubat: Ruhunuz şad olsun kardeşlerimiz, yiğitlerimiz, kahramanlarımız.
Sera Tokdemir: Şehidim şehadetin kabul olsun, dualarımız sana helal olsun. Ölmedin, diriden daha dirisin. Mehmedim, yiğidim, vatan sağ olsun.
Polat Yağcı: Allahım tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver yarabbim.
Feryal Gülman: Afrin'de 8 yiğit, Afrin'de 8 aslan parçası, Afrin'de 8 kahraman, Aftin'de 8 vatan sevdalısı, Afrin'de 8 şehit. Hakkınız ödenmez. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun. Allah ailelerine sabırlar versin, Başın sağ olsun.

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