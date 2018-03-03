Vatan için öldünüz kalplerimize gömüldünüz

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şehit haberi ünlüleri de yasa boğdu. İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları; Alişan:
Başın sağ olsun Türkiyem. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Sinan Akçıl:
Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplerimize gömüldünüz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Mehmedim döneceksin. Başımız sağ olsun. Ece Erken:
Her eve ateş düştü. Başımız sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Oktay Kaynarca:
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. İrem Derici:
Kahramanlarımız sayesinde biz hala yatağa başımızı koyabiliyoruz. Ebru Gündeş:
Rabbim sen yardım et. Ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa ver. Demet Akbağ:
Başımız sağolsun, yine gitti genceciklerimiz. Sabır. Serkan Kaya:
Her devletin askerleri olur ama her devletin iman dolu aslanları olmaz. Kubat:
Ruhunuz şad olsun kardeşlerimiz, yiğitlerimiz, kahramanlarımız. Sera Tokdemir:
Şehidim şehadetin kabul olsun, dualarımız sana helal olsun. Ölmedin, diriden daha dirisin. Mehmedim, yiğidim, vatan sağ olsun. Polat Yağcı:
Allahım tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver yarabbim. Feryal Gülman:
Afrin'de 8 yiğit, Afrin'de 8 aslan parçası, Afrin'de 8 kahraman, Aftin'de 8 vatan sevdalısı, Afrin'de 8 şehit. Hakkınız ödenmez. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun. Allah ailelerine sabırlar versin, Başın sağ olsun.