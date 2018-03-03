Vatan için öldünüz kalplerimize gömüldünüz

BUGÜN NELER OLDU

şehit haberi ünlüleri de yasa boğdu. İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları;Başın sağ olsun Türkiyem. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplerimize gömüldünüz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Mehmedim döneceksin. Başımız sağ olsun.Her eve ateş düştü. Başımız sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum.Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal.Kahramanlarımız sayesinde biz hala yatağa başımızı koyabiliyoruz.Rabbim sen yardım et. Ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifa ver.Başımız sağolsun, yine gitti genceciklerimiz. Sabır.Her devletin askerleri olur ama her devletin iman dolu aslanları olmaz.Ruhunuz şad olsun kardeşlerimiz, yiğitlerimiz, kahramanlarımız.Şehidim şehadetin kabul olsun, dualarımız sana helal olsun. Ölmedin, diriden daha dirisin. Mehmedim, yiğidim, vatan sağ olsun.Allahım tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ver yarabbim.Afrin'de 8 yiğit, Afrin'de 8 aslan parçası, Afrin'de 8 kahraman, Aftin'de 8 vatan sevdalısı, Afrin'de 8 şehit. Hakkınız ödenmez. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun. Allah ailelerine sabırlar versin, Başın sağ olsun.