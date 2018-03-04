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Atalarımıza layık olduğunuzu gösterdiniz Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Mehmetçiğe seslendi: Bazen yaşlı bir teyzeye, bazen yaşlı bir amcaya destek olurken, bazen de masum bir çocuğu sırtınızda taşıdınız. Atalarımıza layık olduğunuzu tüm dünyaya gösterdiniz

Giriş Tarihi: 4.3.2018