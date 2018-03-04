Atalarımıza layık olduğunuzu gösterdiniz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, önceki gün Kilis
ve Hatay
bölgelerinde Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar'ın 4. Komando Tugay Komutanlığı personeline yaptığı konuşmanın görüntüleri de Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Türk askerinin, yurt içinde ve sınır ötesindeki kahramanca mücadelesini "ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla bugün de sürdürdüğünü ifade eden Akar, Mehmetçiğe şöyle seslendi: "Harekât sırasında bazen yaşlı bir teyzeye, bazen yaşlı bir amcaya destek olurken, bazen de masum bir çocuğu sırtınızda taşırken görüldünüz. Bu davranışlarınızla, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolunda yürüdüğünüzü, onlara layık olduğunuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz." Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığı sayesinde başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Hulusi Akar, "Bu harekâtın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve düğüne gider gibi harekât alanına giden siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. Sizlerin 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır' düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin sevgi ve güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, harekât sırasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Akar, denetlemelerde bulunduğu bir karargahın bahçesine de zeytin fidanı dikti