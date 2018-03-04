Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Babadan kan donduran itiraf

Babadan kan donduran itiraf

Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 15:06
Babadan kan donduran itiraf

Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu.

Akşam'ın haberine göre; öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Oğlunu kaybeden anne Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne boşanma davası açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Babadan kan donduran itiraf
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN