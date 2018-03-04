Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Yıldırım Muğla'da kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti!

Yıldırım 'da kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti!

, partisinin 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 4.3.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 13:58
Başbakan Yıldırım Muğla'da kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti!

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları

, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.

AFRİN'E EMİN ADIMLARLA İLERLİYORLAR

Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.

Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım Muğla'da kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN