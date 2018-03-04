Başbakan Yıldırım Muğla'da kongre öncesinde vatandaşlara hitap etti!

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları

Muğla, başka bir benzerin yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'da alçaklara teslim etmeyen Muğla'lı vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.

AFRİN'E EMİN ADIMLARLA İLERLİYORLAR

Muğla'dan yiğitler diyarından Afrin'deki kahramanlarımıza selam verelim mi? Aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti, kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler, Afrin'e emin adımlarla ilerliyorlar.

Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var. Kucak dolusu selamı var. Buradan da tabii sizlerin selamını da başım gözüm üstüne deyip Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim. Hiç merak etmeyin.