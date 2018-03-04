‘Başkomutan emretti, halkın umudu olduk’

Afrin'de PKK/PYD'den temizledikleri evde roket saldırısına uğrayarak yaralanan ve aynı zamanda El Bab gazisi olan komando uzman çavuş, PKK/PYD'nin kılıktan kılığa girerek "Siviller öldürülüyor" algısı yaratmaya çalıştığını ve örgütün sivillere zulmettiğini söyledi. Konyalı Ahmet Çetin, Afrin'de örgütten arındırılan köylerde yaşayanların gözlerindeki umudu görünce mutluluk duyduklarını da anlattı.



VATAN ANAMIZ, DEVLET BABAMIZ

Sarıkamış 57. Dağ Komando Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Ahmet Çetin (24) Fırat Kalkanı operasyonu sırasında, Akil tepesinde DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında yaralandı. Aynı saldırıda 16 silah arkadaşı da şehit düştü. 20 günlük tedavinin ardından silah arkadaşlarının yanına dönen Çetin, 12 ay Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de görev aldı. Taburunun bu kez Zeytin Dalı Harekâtı için bölgeye sevk edilmesiyle Çetin de Afrin operasyonuna katıldı. 7 Şubat'ta Şeyh Horoz'da teröristlerden temizlenen evlerde arama-tarama faaliyeti sırasında yapılan roketli saldırıda 5 arkadaşıyla birlikte yaralanan Çetin, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Konya'ya ailesinin yanına geldi. Sabırsızlıkla iyileşip silah arkadaşlarının yanına gitmek için gün saymaya başladığını belirten Çetin SABAH'a şöyle konuştu: "Mücadele sonuna kadar devam edecek. Vatan anamız, devlet babamız... Başkomutanımız Tayyip Erdoğan'ın emriyle biz oradaki masum halka umut olduk. Sınırda temizlediğimiz köylerde bizi karşısında gören masum vatandaşların gözlerindeki ışık bize mutluluk veriyor. Sivilleri zorlayıp vergi almışlar, çocukları örgüte katılmaya zorlamışlar. Türkiye'yi umut olarak görüyorlar."

BUGÜN NELER OLDU