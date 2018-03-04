ByLock’a 6 tutuklama

Kayseri
merkezli 13 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerinde yakalanan 14 zanlıdan 3'ü daha tutuklandı. Tekirdağ'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Aydın Merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda ise gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Üçü tutuklanırken dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da ise FETÖ'nün avuktatlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonra avukat Kemal Uçar gözaltına alındı.