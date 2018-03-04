DEAŞ’ın celladı Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa
'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki sözde celladı olarak bilinen şahıs polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, Suriye'nin Deyrizor şehrinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı sözde cellat olan Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi Suriye uyruklu U.H.'yi düzenledikleri operasyonla Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Örgüt adına çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bildirilen sözde cellat M.K. ile örgüt üyesi U.H. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.