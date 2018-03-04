Diyarbakır’da PKK’nın 13 sığınağı imha edildi

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy'de 28 Şubat günü terör örgütü PKK
'ya yönelik başlatılan "Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Müşterek Operasyonu" sona erdi. Operasyonda, terör örgütünün kış aylarında kullandığı 13 adet sığınak bulunarak imha edildi. Lice'ye bağlı Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası kırsalında operasyon birliklerine geçiş güzergâhındaki yolda, menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet büyük tüp ve 200 kilo amonyum nitrat, şeker karışımıyla hazırlanan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Bomba uzmanları tarafından imha edildi. Operasyon kapsamında, Lice ilçesine bağlı Tepe Köyü Hacı Arif Mezrası'nda, terör örgütünün finans kaynağına da darbe indirildi. Operasyonda piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435 bin 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 108 bin 835 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi. Bingöl
'de yine terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar ve 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.