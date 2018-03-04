‘İlericiyiz’ dediler taş üstüne taş koymadılar

Küçükçekmece'de 2'inci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' adı altında bir anma programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Abdülhamit Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamit'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sanan, ilericiliği sadece aklını batıya teslim etmekten ibaret sanan zihniyet bu ülkede taş üstüne taş koymadı. Ancak Abdülhamit hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" dedi.

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