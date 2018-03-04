Komiser yardımcısının intiharında FETÖ izi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca komiser yardımcısı Hakan Taşçı'nın, 21 Temmuz 2016'da Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi Çeşmeler mevkisinde arabasında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, araçta bulunan nottan yola çıkılarak maktulün FETÖ
'nün baskıları yüzünden silahla intihar ettiği belirlendi. Hakan Taşçı'nın intihar notunda yer alan "Asla ihanet etmedim, çıkış yok, çektiğim vicdan azabı beni iyice bunalttı. Bu hale gelmeme sebep olanların Allah belasını versin. En başta bu örgüt lideri ve diğerleri hak ettikleri cezayı alsınlar. Bana olay günü mesaj atan şahıs da bulunsun, cezası verilsin" ifadeleri dikkati çekti. AA