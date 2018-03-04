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’ten sivil hassasiyeti

BETİL BAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018
Mehmetçik’ten sivil hassasiyeti

Afrin'in Cinderesi bölgesinde PKK/YPG'li teröristler zulümden kaçan sivillerin olduğu kamyoneti vurdu. 2 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralananların yardımına ise yetişti. Yaralanan 4 aylık hamile olan (33), (35) ve kızları Meryem (3), Esra (8), Zeynep (14), akrabaları Esra El-Ahmed Mehmetçik tarafından güvenli bölgeye taşındı. Ayşe Hamo, kardeşi Hatice Hamo ve kızları 'da tedaviye alındı. Esra El-Ahmed de yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için 'ye götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da aile için harekete geçti. Esra El-Ahmed'e Ayşe Hamo'nun eşi Muhammed Eleyvi refakat ediyor. Esra, Zeyneb ve Meryem'in babası ise Osmaniye'den Hatay'daki ailesinin yanına gönderildi. Hatay'da tedavi gören Hamo ailesi de dün Hatay'da kadın sığınma evine yerleştirildi.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ailenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak "Sivilleri kimler hedef alıyor, dünya görsün. Mehmetçik asaletini, insanlığını, inancını bir kez daha gösterdi" dedi

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Mehmetçik’ten sivil hassasiyeti
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