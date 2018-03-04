Racu temizlendi Afrin çevrelendi

Başbakan
Binali Yıldırım, dün AK Parti'nin Konya
İl Kongresi ve Kütahya Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.
Yıldırım buradaki konuşmalarında şunları söyledi: MEVLANA'YA KULAK VERİYORUZ:
(Şehitler) Bu yiğitler, bu bayrak için, bu vatan için canlarını verdiler. Onlara borcumuz var. Bu borcu ödemek için birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız. Aramıza fitne fesat tohumu ekmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Hazreti Mevlana ne diyor: "Dağınıklık, perişanlık, insanların anlaşamamaları, hep nifaktan, hep iki yüzlülükten meydana gelir.
Rahatlık, huzur, mutluluk ise birlikten doğar. Bir ülkede birlik olmasa, o ülke perişan olur." Ülkemizi ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracağız. İşte o zaman şehitlerimize borcumuzu ödemiş oluruz. AFRİN ÇEVRELENDİ
: Mehmetçiğimiz karadan ve havadan büyük bir harekât yapıyor ve başarıyla operasyon sürüyor. Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkatli çalışıyor.
Afrin çevrelenmiş durumda.
Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik.
Mehmetçiğimiz, özel harekat, jandarma, polis, güvenlik korucuları ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım, Afrin'e ilerliyor. YARIN BAŞKA YER:
Nerede bir terör tehdidi varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın bir başka yerdir. Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanlar bu örgütlerden çok çekti. Hem ülke güvenliğimizi sağlamak, hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını hukukunu temin etmek için biz bu operasyonları yapıyoruz. Bu mücadele aslında Avrupa'nın da barışı içindir, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. BARIŞI TEHLİKEYE ATIYORLAR:
Terörle işbirliği yapanlar, bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz.
Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olsun , kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. ÇAMUR SİYASETİ YAPANLAR SİLİNECEK:
İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek." BAYRAĞIMIZ GÖĞSÜMÜZDE
: (CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısı) Sen bayrağını cebine koyup Hakkari
'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. BU HESAP BU ÇARŞIYA UYMAZ:
Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." BU ŞANLI MÜCADELE SÜRECEK:
(Zeytin Dalı Harekatı) O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek. GİZLİ KAPAKLI İTTİFAK OLMAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasimizi daha da güçlendirecek. Milli irade güçlü şekilde yönetime yansıyacak, seçmen birbirine yakınlaşacak, parti ittifakları gerçekleşecek. Bundan ülke, millet kazanacak, istikrar ve güven kalıcı hale gelecek.
AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. İttifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturuyoruz. Gizli kapaklı ittifaklara ihtiyaç olmayacak.
Ana muhalefet yine itiraz ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gizli kapaklı ittifak yapan bunlardı. 14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu. 16 Nisan'da ne kadar millet düşmanı varsa, birlikte 'hayır' cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SAYGIYLA KARŞILANIYOR
AK Parti kadroları millete hizmet için gece gündüz çalıştı. Türkiye'yi büyüttük, büyütmeye devam ediyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Gittiği her yerde saygıyla, sevgiyle karşılanıyor. Türkiye'nin itibarıdır bu.
Ekonomideki canlılık, istihdamdaki canlılık 2018'de de devam ediyor. 2017'de teşvikli yatırım yüzde 50 arttı. KDV kanunu önümüzdeki hafta görüşülecek. Vatandaş devletten alacağını yıllarca beklemeyecek. Devlet alacağına devlet nasıl şahinse, vereceğine de aynı şeklide hassas olacak.
Konya'nın şehir hastanesini tamamlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren
Garı'nın inşaatı yükseliyor. BAŞBAKAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan
Binali Yıldırım, Konya'da Afrin'de geçen perşembe günü 8 askerle birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'u, evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.