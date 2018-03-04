Şehit komutanının adını bebeğine verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan Malatya
lı Komando Uzman Çavuş
Hasan Ayaz, yeni doğan oğluna El Bab
'da şehit düşen komutanı Üsteğmen Tarık Koçoğlu
'nun adını verdi. El Bab'da ve Şırnak'ta teröristlere karşı verdiği mücadelenin ardından şimdi de Afrin'de görev yapan Hasan Ayaz, yeni doğan bebeğini görmek için Malatya'ya geldi. Ayaz, ilk bebeğine El Bab'da şehit düşen komutanı Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun adını verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Hasan Ayaz'a Türk bayrağı ve Kuran hediye etti, Tarık Efe'ye de altın taktı. Uzman çavuş Hasan Ayaz, "8 Şubat 2017'de El Bab bölgesinde şehit olan Tarık Koçoğlu'nun ismini oğlumda yaşatmak istedim. İnşallah yüreği onun gibi olur. Henüz 30 yaşındaydı. Yaşı küçük ama kendi çok büyük bir kahramandı. Müdahil olduğu bütün görevlerden zaferle çıkmıştır" dedi. Tarık Üsteğmen, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın sembol isimlerinden biri olmuş, 8 Şubat 2017 tarihinde El Bab'ın kuzeyinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olmuştu.