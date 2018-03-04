Yunan askerlerin cep telefonları inceleniyor

Edirne
'de askeri yasak bölgeye girmelerinin ardından yakalanan Yunanistan ordusuna mensup biri teğmen, biri astsubay 2 askerin çelişkili ifadelerinin ardından soruşturma genişletildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
askerler, savcılıkta da farklı beyanlarda bulundu. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, askerlerin çelişkili beyanları nedeniyle genişletildi. Öte yandan cep telefonu ile görüntü çektikleri de belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 3 cep telefonu incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi. AA