A takımının 15 Temmuz trafiği iddianameye girdi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Engin Durnagöl
hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK
) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde bulunduğu 16 Temmuz 2016'da meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı. İddianameye ayrıca sanıkla ilgili müşteki ve tanıkların da beyanları da eklendi.
O.A, 2010-2014 arasında bütün atamaların HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl tarafından yapıldığını belirterek, "FETÖ
'cü yapılanmanın teşkilata yerleşmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü hakim savcılar tarafından son derece itibar gören bir kişiydi" ifadelerini kullandı. Ö.K, atamalar konusunda FETÖ'nün bakanlıktaki en etkin mensubunun Engin Durnagöl ve İdris Berber (eski tetkik hakim) olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:
"Bu iki kişi İbrahim Okur'a (eski HSYK daire başkanı) etki yapıp, Fetullah Gülen
cemaat mensuplarının taleplerini yerine getirirlerdi."
Ö.F.T. de Engin Durnagöl'ün FETÖ "abi"si olduğunu ve yargıdaki "A takımı" içerisinde yer aldığını kaydetti. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan G.Ü, örgüt mensubu şoförlerin kaldığı evde bir süre bulunduğunu belirterek, "Bu ev bunların kod olarak '5A' dedikleri üst düzey evlerden biriydi. Bu evde kalan M.A. da Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl'ün şoförlüğünü yapıyordu" dedi.