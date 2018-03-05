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Anadolu’nun koca yürekli kadınları altınlarını Mehmetçiğe bağışlıyor

TARIK YILMAZ
TARIK YILMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Anadolu’nun koca yürekli kadınları altınlarını Mehmetçiğe bağışlıyor
Çekerek Muhtarlar Derneği Başkanı Servet Aktaş, birçok kadının derneklerine başvurarak altın ziynet eşyalarını Mehmetçiğe bağışlamak istediklerini söyleyerek "Bu Çanakkale ruhunun hala dün gibi taze olduğunun göstergesi. Onlar Anadolu'nun koca yürekli kadınları" dedi. Kütahya'da Zeytin Dalı Harekatı'nın 43'üncü gününde kentin il plaka kodu olan '43'e atıfta bulunularak sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar için dua etti. Kanada'nın Montreal Yunus Camisi'nde Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da katılmıyla mevlit okundu. Giresun Görele Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri Türk bayrağı koreografisiyle Mehmetçiğe selam yolladı.
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Anadolu’nun koca yürekli kadınları altınlarını Mehmetçiğe bağışlıyor
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