Anadolu’nun koca yürekli kadınları altınlarını Mehmetçiğe bağışlıyor

Yozgat
Çekerek Muhtarlar Derneği Başkanı Servet Aktaş, birçok kadının derneklerine başvurarak altın ziynet eşyalarını Mehmetçiğe bağışlamak istediklerini söyleyerek "Bu Çanakkale ruhunun hala dün gibi taze olduğunun göstergesi. Onlar Anadolu'nun koca yürekli kadınları" dedi. Kütahya'da Zeytin Dalı Harekatı'nın 43'üncü gününde kentin il plaka kodu olan '43'e atıfta bulunularak sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar Mehmetçik
için dua etti. Kanada'nın Montreal Yunus Camisi'nde Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da katılmıyla mevlit okundu. Giresun Görele Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri Türk bayrağı koreografisiyle Mehmetçiğe selam yolladı.