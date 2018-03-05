Bakanlar Kurulunun ardından son dakika 'Hadım' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Bakanlar Kurulunun ardından gazetecilere açıklama yapan Bekir Bozdağ, toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bozdağ, Harekat bölgesinin yarısının kontrol altına alındığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır" dedi.

"HALK ARASINDA HADIM OLARAK BİLİNEN KONU YASAL DAYANAĞA KAVUŞTURULMALIDIR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyonla ilgili şunları kaydetti:

Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMASI

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, ABD Büyükelçiliğinin bugün aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin, "ABD Büyükelçiliğinin aldığı karar doğrudur. Ancak bu karar sadece güvenlik riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. ABD Büyükelçiliği elindeki bazı istihbari bilgileri Türkiye ile paylaşmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili önemli neticeler elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ açıklamasında şunları kaydetti:

Büyükelçiliklerin güvenlik tedbirleri bize aittir. ABD'nin İstanbul ve Adana konsoloslukları faaliyetlerini sürdürmektedir. Her şey detaylı bir şekilde yerine getirilmektedir. ABD sürekli DEAŞ'a odaklanmaktan bahsediyor. Ancak DEAŞ neyse PKK / KCK PYD de terör örgütüdür. Biz Türkiye olarak terör örgütlerini ayırmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Hepsi insanlık suçu işlemektedir. Terör örgütlerinin bazılarını koruma gibi bir yaklaşımı Türkiye doğru görmemektedir. Terör örgütlerinin hepsini birlikte yok edelim.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

YUNAN ASKERLERİN TUTUKLANMASI

Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin tutuklanması bir takas konusu değildir. Hükümetler arasında böyle bir talep olmamıştır. İlgili savcılığın talebi üzerine askeri yasak bölgeye girilmesi suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan sınırda yakalanan Yunan askerlerle ilgili açıklama!

AFRİN OPERASYONUNDA SİVİLLERİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YALANI

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar gördüğü iddiaları tamamen yalandır. Güvenlik birimlerimiz teröristle sivilleri birbirinden ayırmaya hassasiyet göstermiştir. Biz kara propagandalarla değil gerçeklerle hareket etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Sivillere zarar veriliyor bahanesi ile sivilleri koruyalım bahanesi ile terör örgütlerini koruma gayretini tasvip etmemiz mümkün değildir.

CİNSEL İSTİSMAR KONUSU

Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ancak ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giren bir mekanizma. O cezanın verilmiş olması mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. Hükümet olarak çocuklarımızın suça sürüklenmeden önce ve bu tür suçları işleme eğilimi olanların tuzağına düşmeden önce tedbirleri almamız çok önemli. Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırıyor. Ailelere, hükümetimize, gazetelere, Diyanet İşleri'ne büyük işler düşüyor. Bizim bu alanda büyük bir seferberliğe birlikte girmemiz gerekiyor. Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklara yakın yerlerden uzak tutulmasına karar verildi. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

SALİH MÜSLÜM'ÜN ALMANYA'DAN İADESİ

Çekya, terör örgütüne destek anlamında bir karar verdi. Bu kararın çıkmasından sonra Salih Müslüm'ün Almanya'ya gideceğine dair bilgiler gelince tutuklama ve iade taleplerimizi Cuma günü Almanya makamlarına ilettik. PKK, PYD, YPG ve Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya'da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye'nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir.

Bakanlar Kurulunun ardından flaş Afrin açıklaması

SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ

Alınan tedbirlerin tamamı, sandık güvenliğini sağlayan, alınan oyun sandıktan girdiği gibi çıkması için alınan düzenlemelerdir. Biz vatandaşın iradesinin en doğru şekilde sandığa yansımasının tedbirlerini alıyoruz. Seçim çevresine çağrı ya da ihbar sonucu polis gelebilecek. Bizde YSK seçim yapmaz seçimin koordinasyonunu sağlar. Seçimi partiler yapıyor.

Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir.