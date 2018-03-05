Birlikler yaklaşıyor, uçaklar vuruyor

Komandolar ve özel harekat timleri Cinderes kasabasında sıcak meskun mahal operasyonuna hazırlanırken, kasaba merkezindeki terör hedefleri Türk savaş jetleri ve fırtına obüsleri tarafından yoğun şekilde bombardımana tutuluyor. Bölgedeki en önemli noktalardan biri olan Cinderes'te birbirine tünellerle bağlı kuleler bulunuyor. Buraları TSK tarafından ateş altına alındı. Cinderes'ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor. Raco ve Şeyh Hadid'in alınmasının ardından operasyonun bu bölgeye kaydığı belirtiliyor. Bölgede uçak hareketliliği devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 45. gününde terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'de, TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi sürerken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777'ye ulaştı.

2 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden arındırdı.



Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.