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Can vereceğiz ama geçit vermeyeceğiz

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Can vereceğiz ama geçit vermeyeceğiz
İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı gezici birlikte görev yaparken Harekâtı'na katılan ve 8 arkadaşının şehit olduğu çatışmada, yaralanan bordo bereli Abdulhamit Doğan'ı, baba ocağı K. Maraş'ta ilin valisi Vahdettin Özkan ziyaret etti. Gazi, Vali Özkan'a "Doktorlar yaralarımı biran önce iyileştirsin. Hemen Afrin'deki arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum. Vatan beklemeye gelmez. Can vereceğiz ama geçit vermeyeceğiz" dedi. Jandarma Komando Uzman Çavuş Alper Çalın da (24) aynı birlikteydi. Adana'daki evinde Annesi Fatma Çalın ile hasret gideren Gazi Çalın, "Şehit olan uzman çavuş arkadaşı Mustafa Ozan Gökçe'yi yaralandığında sırtında nasıl taşıdığını anlattı. Kollarımda şehit olan arkadaşımın ailesini ziyaret edeceğim" diyen Çalın'ın tek isteği ayağımda ve dizindeki yaralar iyileşir iyileşmez cepheye dönmek. Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Bahadır Özkan'da Kayseri'deki babaevinde "Çanakkale ruhuyla savaşıyoruz. Dedelerimiz ne yaptıysa aynı şekilde canımızla, kanımızla mücadeledeyiz" dedi.
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