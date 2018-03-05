Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından @1920Yesilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle; alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyorum. Yeşilay'a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

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