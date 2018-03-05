FETÖ'nün Kütahya 'il imamı' olduğu iddia edilen Ali Peksöz'e 15 yıl hapis



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' ve 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Peksöz ve avukatı katıldı.

''TERÖRE KARŞIYIM''



Silahlı terör örgütü yöneticisi olmadığını belirten Peksöz, "Teröre karşıyım. Her türlü terörü lanetliyorum. Darbeyi kim gerçekleştirdiyse devletimiz bulsun meydanda onları idam etsin. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum dedi.

Mahkeme heyeti, Peksöz'ün, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan beraatine, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kütahya'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı sırada açığa alınan Ali Peksöz, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kayıplara karışmış, bir süre sonra yakalanıp 5 Eylül 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.