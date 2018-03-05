İnlerine girdik

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Batı Cephesi'nde Racu şehir merkezine giren Mehmetçik, Doğu Cephesi'nde Burseya Dağı'nın ardından Bafelyon Tepesi
'ni de terör örgütünden temizledi. Operasyonlarda dün Şeyh Hadid beldesi ile Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafelyon köylerini teröristlerden kurtardı. 136 NOKTA TEMİZLENDİ
Harekâtın başladığı günden bu yana teröristlerden arındırılan nokta sayısı böylece 136'ya yükseldi. Doğu Cephesi'nde Burseya Dağı'ndan sonra PKK/YPG'nin kontrolündeki son yükseltinin ele geçirilmesiyle büyük bir avantaj sağlandı. Bafelyon Tepesi'ne teröristlerin onlarca hendek ve tünel kazdığı görüldü. Mağaraları barınak olarak kullandıkları tespit edildi. Tepenin farklı bölgelerine onlarca silindir mevzi de yerleştiren teröristler, kaçarken birçok noktayı mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzakladı. 'HALKIMIZIN DUALARIYLA İLERLİYORUZ'
Operasyona katılan bir komando, "Şimdi Bafelyon'dayız, yarın Afrin'de başka bir yerde. Halkımızın dualarıyla ilerliyoruz. Teröristler kaçıyor, biz de kovalıyoruz. Suriye topraklarına barış getirmeye geldik" dedi. 2 BİN 668 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı dün 56 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekâtın başladığı 20 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li sayısının 2668'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, son iki günde icra edilen operasyonlarla Racu ve Cinderesi'nden Afrin'e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı vurgulandı.