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Kürt Şahinleri Tugayı Türk bayrağıyla görevde

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Kürt Şahinleri Tugayı Türk bayrağıyla görevde
Özgür Ordusu bünyesindeki Hamza Tümeni'ne bağlı Kürt Şahinleri Tugayı'nın Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskûn mahal savaşlarında yer alması planlanıyor. Kürt Şahinleri Tugayı Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Afrin'deki halkımızı, zulmünden kurtarmaya gidiyoruz. Yıllarca bu coğrafyada Kürt, Türk, Arap hep birlikte kardeş gibi yaşadık. Afrin'i almadan dönmeyeceğiz" diyor.

HALKIM İÇİN ...
Kürt halkını teröristlerden kurtarmak için 'ya katıldığını söyleyen tugay üyesi Ali Ramo "Ben Halep Kürdüyüm. Suriye'nin bütünlüğü için mücadele eden ÖSO'ya katıldım. Halkımı PKK/YPG esaretinden kurtaracağız" dedi.
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Kürt Şahinleri Tugayı Türk bayrağıyla görevde
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