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'da operasyonu! 4 şüpheliden biri tutuklandı

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 14:15
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheliden biri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

-Eskişehir karayolunun 2. kilometresindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi.

Sürücü A.Y. ile araçta bulunan H.Y, H.A. ve O.T. gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Halil Y. (25) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil Y'nin aynı suçtan daha önce de kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheliden biri tutuklandı
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