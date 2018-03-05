Minik Mehmet’in videosu Mehmetçiğe güç oldu

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Türkiye'nin dört bir yanından çocukların okullarda hazırladıkları video, mektup ve resimler Mehmetçik
'e ulaştırılıyor. Askerler teröristlerden temizlenen hakim bölgelerde kurulan üs bölgelerinde askerler, fırsat buldukça çocukların gönderdiği videoları izleyip, mektupları okuyup resimlere bakıyor. Kahramanmaraş
Hasan Balcı İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Mehmet Tuğkan mektubundaki "Her gün sizin için dua ediyorum, büyüdüğümde sizin gibi asker olacağım. Allah'a emanet olun, arkanızda bizler varız" sözleri askerleri çok duygulandırdı. Askerler öğretmeni aracılığıyla telefonla konuştukları Mehmet'le teşekkür etti. Sürpriz telefonunun ardından asker ağabeylerine kendi sesiyle "komando yemini" videosu ile sınıfta arkadaşlarıyla birlikte "Mehmetçik'e destek" videosu hazırlayan Mehmet, öğretmeninin telefonundan askerlere videoları gönderdi. İlk videoda minik Mehmet, komando yeminini ezbere okurken, diğer videoda öğrenciler birlikte "Sefer ordunun, zafer Allah'ın. Ne mutlu Türküm diyene" diyor.