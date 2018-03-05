O hain darbeci FETÖ abisi çıktı!

15 Temmuz
2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında aHaber televizyonlarının yayınlarını susturmak üzere görevlendirilen darbeci askerler arasında yer alan Latif Ağaçbacak hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yargılanan Latif Ağaçbacak'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nde bir dönem Bölge Talebe Mesulü' olarak görev yaptığı saptandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren M.A. isimli bir doktor, örgütün Edirne'deki yapılanmasına ilişkin bazı bilgiler verdi. M.A. ifadesinde, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada örgüte ait birçok evde kaldığını, bu evlerde birlikte kaldığı bazı kişiler olduğunu ifade etti. "FETÖ BÖLGE MESULÜ" FETÖ
evlerinde birlikte kaldığı kişiler arasında A Haber televizyonunu darbe gecesi susturmak amacıyla yola çıkan darbeci askerler arasında bulunan Latif Ağaçbacak'ı da sayan M.A., şüpheli hakkında şunları söyledi: "Latif Ağaçbacak, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisiydi. Bu kişiyle 2. sınıfta öğrenim gördüğüm dönemde 1-2 ay kadar birlikte kalmıştık. O dönemde bu kişi 2. sınıf öğrencisiydi. Bir dönem Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görevlendirildi. 2011 veya 2012 yılında sözleşmeli subaylığı kazanarak İstanbul ilinde göreve başlamıştı."
Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istenmişti. DARBECİLER, O GECE ASMAZ'I ŞEHİT ETTİLER
Bilindiği gibi 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi 66. Mekanize Tugayı'nda hazırlanan ve aralarında Latif Ağaçbacak'ın da bulunduğu darbeci askerler, saat 24.00 sularında aHaber televizyonuna baskın düzenlemek amacıyla birlikten zırhlı araçlar ile hareket etmişti. Darbeciler, yolda kendilerine karşı koymak isteyen Servet Asmaz'ı (yanda) şehit etmişlerdi. VATANDAŞ GEÇİT VERMEDİ
Darbeci
askerler, saat 24.00 sularında aHaber televizyonuna baskın için yola çıkmış, ancak vatandaşın engeli ile aHaber'in bulunduğu Beşiktaş'a girememiş, karşı yönden gelen gaspettikleri otobüsle kışlaya dönmüştü.