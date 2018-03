‘Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı’

Başbakan Binali Yıldırım dün Muğla ve Manisa'da partisinin kadın ve gençlik kolları kongrelerine katıldı. Manisa'da helikopterinin iniş yaptığı 19 Mayıs Stadı önünde de halka seslenen Yıldırım, konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:

AFRİN'E EMİN ADIMLARLA...

8 civanımızı şehit ettiler ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Kanları yerde kalmadı. Racu'yu da ele geçirdiler. Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Türkiye, teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK'sı, DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si, bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarının arkasındaki o destekçilerinizi de unutmadık, onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız.

40 KADIN BAŞKAN VAR

Kadına karşı şiddeti lanetliyoruz. Kadına bunu yapan insan olamaz. Onlara uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadına karşı ayrımcılığı reddediyoruz. AK Parti'nin en güçlü yanı AK Kadınlardır. AK Kadınların duruşudur. Partimizin en büyük gücü kadınlardır. Her zaman destek verdi, güç verdi. Kadın hayatın her alanında vardır.

Güçlü Türkiye'de kadın eli olan her yer daha güzel oluyor. İktidarımızda kadınlar her alanda çok daha güçlü hale geldi. 40 belediye başkanımız kadın, devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40'ı kadın, üniversite hocalarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor. Geleceğimizi kadınlar hayata hazırlıyor. Türkiye'de dev şirketlerin birçoğunu kadınlar idare ediyor.

AK Parti Kadın Kollarımız doğruya doğru, yanlışa yanlış demek için bu çatı altında siyaset yapıyor.

'ŞEYTAN BİLE BUNLARIN YANINDA MASUM KALIR'

(CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un sözleri) Kendini bilmez bir CHP'li yine kalkmış diyor ki 'MHP ile AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır'. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize, insanımıza yakıştıranlar siyasi mevta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Dönün bakın geçmişe, 15 yıla bakın, ne vaat ettiniz, bu millet için ne söz verdiniz, bu milletin hangi derdine derman oldunuz. Boş laftan başka ne marifetiniz var.

Onun için millet emaneti size vermedi, vermiyor. Cumhur İttifakı size de açık. Eğer yerliyseniz, milliyseniz... Bugünlerde 'bayrak, bayrak' diye bağırıyorsanız, buyrun Cumhur İttifakı'na. Siz de girin bu bayrak altına, bu bayrak altında herkese yer var.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Kalkmış diyorlar ki efendim 'Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor'. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hakimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur.

Bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı, hukuksuzluğu, darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur.