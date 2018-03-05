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Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 4 'lı yakalandı

Son dakika haberi... ’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 15:35
Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı

'da, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü 'a üye oldukları iddia edilen ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu A., A., A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.

KONTROL NOKTASINDA YAKALANDILAR

Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

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Son Dakika Haberi: ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
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