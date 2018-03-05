Son Dakika Haberi: Darbe sanığı generalin sözde atama listesinden haberi yokmuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

SÖZDE ATAMA LİSTESİNDEN İSMİ GEÇİYORDU

Duruşmada, olay tarihinde Kara Harp Okulunun dekanı olarak görev yapan, darbecilerin sözde atama listesinde ise ismi "Kara Harp Okul Komutanı" olarak yazılan eski tuğgeneral Kerim Acar savunma yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce Kara Harp Okulunda göreve başladığını beyan eden sanık Acar, olay tarihinden önce okula öğrenci alımlarının yapıldığını, 15 Temmuz günü karşılaştığı okul komutanı İzzet Çetingöz'ün yabancı öğrenciler ile ilgili verdiği emir doğrultusunda binbaşı Serkan Gümüş ile görüştükten sonra evine gittiğini söyledi.

Bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından silah sesleri geldiğini ve savaş uçaklarının uçmaya başladığını kaydeden Acar, saat 22.14'te kurmay başkanı albay İlhami Polat'ın arayarak alarm verildiğini söylediğini, bunun üzerine okula gittiğini anlattı.

Polat'ın kendisine, alarmın terör saldırısı ihtimaline karşın verildiğini söylediğini aktaran Acar, Bozpark alanına gittiğinde firari sanık Polat'ın içtimadaki personele bazı emirler verdiğini ve bazılarını silahlandırarak göreve gönderdiğini dile getirdi.

AYNI YALAN: DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM

Kendisinin burada kimseye emir vermediğini öne süren sanık Acar, kendisini arayan rütbeli askerlere de talimat vermediğini, yaşananların darbe girişimi olduğunu ise daha sonra televizyondan öğrendiğini iddia etti.

Bunun üzerine yanlış bir işe karışmamak için Kara Kuvvetleri Komutanlığını aradığını ancak ulaşamadığını öne süren Acar, bazı öğrencilerin güvenliği için helikopter ile okuldan tahliye edildiğini, bunu da firari sanık Polat'ın sağladığını anlattı.

Okul Komutanı Çetingöz'ün derdest edildiğini sabah saatlerinde öğrendiğini ileri süren sanık Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurmay başkanı odasına giderken İlhami Polat'ın sivil elbiselerini giymiş olduğunu gördüm. Burada Tolga Sıçrar bana, okul komutanının yanına gideceğini söyledi. Komutanın nerede olduğunu sorunca 15 Temmuz akşamı Polat tarafından derdest edildiğini ve emir subayıyla bir odaya kitlediğini, sabah saatlerinde de Polat'ın pişman olduğunu söyleyip ailesiyle vedalaşıp polise teslim olmak için okuldan ayrılacağını söyledi. Odanın önüne gittiğimde komutana, dün gece başarısız bir darbe girişimi olduğunu söyledim. Daha sonra içeri girdik. Tolga Sıçrar komutanın elindeki plastik kelepçeyi kesti ve odadan çıktık."

ATAMA LİSTESİNDEN HABERİ YOKMUŞ

Eski tuğgeneral Acar, darbecilerin sözde atama listesinde "Kara Harp Okul Komutanı" olarak görevlendirilmesi hususunda yaptığı savunmasında, atama listesinden haberi olmadığını ve sözde atamayı gözaltı işlemi sırasında öğrendiğini iddia etti.

Olay gecesi okul komutanlığına hiç gitmediğini savunan Acar, darbecilerin atama listesinin altında yurtta sulh konseyi üyelerinden olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün imzası bulunduğunu ve kanunen geçersiz olduğunu ifade etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.