Zeytin Dalı Harekâtı’na sosyal medyadan destek

8 kahraman askerin şehit olduğu ve toprağa verildiği gün #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez# hastag'i gün boyu birinci sırada yer aldı. AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya
araştırmasında vatandaşın Zeytin Dalı
Harekatı'na ne kadar destek verdiğini gözler önüne serdi. Hazırlanan rapora göre 8 Mehmetçiğin şehit olduğu ve hemen ertesinde toprağa verildikleri gün #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez# etiketi gün boyu birinci sırada yer aldı. Vatandaşlar #Vatan Sağolsun#, #ZeytinDalıHarekatı# etiketleri ile duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu etiketlerde sosyal medyada en çok paylaşılan etiketler arasındaki yerini korudu. Afrin operasyonunda şehit düşen Abdullah Taha Koç'un göreve giderken okuduğu şiirin videosu sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Raporda, teröristlerin İngilizce kara propaganda yaptığına dikkat çekildi.