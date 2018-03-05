Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Zeytin Dalı Harekâtı’na sosyal medyadan destek

Harekâtı’na dan destek

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Zeytin Dalı Harekâtı’na sosyal medyadan destek
8 kahraman askerin şehit olduğu ve toprağa verildiği gün #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez# hastag'i gün boyu birinci sırada yer aldı. AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı tarafından yapılan araştırmasında vatandaşın Harekatı'na ne kadar destek verdiğini gözler önüne serdi. Hazırlanan rapora göre 8 Mehmetçiğin şehit olduğu ve hemen ertesinde toprağa verildikleri gün #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez# etiketi gün boyu birinci sırada yer aldı. Vatandaşlar #Vatan Sağolsun#, #ZeytinDalıHarekatı# etiketleri ile duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu etiketlerde sosyal medyada en çok paylaşılan etiketler arasındaki yerini korudu. Afrin operasyonunda şehit düşen Abdullah Taha Koç'un göreve giderken okuduğu şiirin videosu sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Raporda, teröristlerin İngilizce kara propaganda yaptığına dikkat çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytin Dalı Harekâtı’na sosyal medyadan destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN