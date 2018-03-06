8 askerimizin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, jandarma özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Teröristlerin 8 askeri şehit ettiği, çok sayıda tuzaklanan patlayıcıya rastlanan, sözde 'sorumlular' için özel bölümlerin bulunduğu tünelde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.