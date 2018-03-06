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8 askerimizin şehit olduğu 'deki tünele böyle girildi

, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önemli noktalardan biri olan 'deki tünele girdi. Birçok terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait mühimmatlar da ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 11:30
8 askerimizin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () 'in terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki 'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, jandarma özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Teröristlerin 8 askeri şehit ettiği, çok sayıda tuzaklanan patlayıcıya rastlanan, sözde 'sorumlular' için özel bölümlerin bulunduğu tünelde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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8 askerimizin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi
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