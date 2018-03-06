Adana'daki FETÖ/PDY davasında son duruşma: "Tüm bildiklerimi anlattım"

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanık avukat Fatma Çilem Ö. hazır bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için daha önce bazı itiraflarda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık savunmasında, tüm bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını söyledi.

"Eksik bulduğunuz bir husus varsa soru sorabilirsiniz." diyen sanık, "Herhangi bir suça karışmadım, avukatlar arasında en fazla bilgiyi benim verdiğimi düşünüyorum örgütün dağılması konusunda." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukata "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırdığı sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 2 yıl 6 aya indirdi.

TUTUKLU SANIĞA 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aynı mahkemede görülen diğer duruşmaya ise örgüt kurumlarında çalışan tutuklu sanık Cihan C. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme savcısı, dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Son savunması sorulan sanık ise mütalaayı kabul etmeyerek, örgütle bir bağlantısının olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başka duruşmada ise 4'ü tutuklu 35 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, tutuklu yargılanan 3 kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesi, diğer tutuklu sanık Muttalip Demirtaş'ın ise mevcut durumunun devamı kararlaştırıldı.