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'ya kaçmak isteyen ataşeye hapis cezası istemi

'nün darbe girişimi başarısız olunca Suudi Arabistan üzerinden 'ya kaçmak istediği sırada yakalanan sanık eski Kuveyt askeri ataşesi albay Güllü'nün 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 19:36
Almanya'ya kaçmak isteyen ataşeye hapis cezası istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi başarısız olunca 'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü'nün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güllü, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak ve tanık beyanlarını okudu.

Karşı beyanda bulunmak için söz verilen sanık Güllü, aleyhinde tanıklık yapan Erdal Demirtaş'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, tanığın görevde olan birçok isim için de FETÖ suçlamasında bulunduğunu ileri sürdü.

Demirtaş ile devre arkadaşı olduğunu, bir dönem Akıncı Üssü'nde birlikte görev yaptıklarını belirten Güllü, "Tanığın aleyhimdeki beyanları 22 yıl öncesine dayanıyor. O zamanki kanaatlerini, somut bilgiye dayanmadan ifade ediyor. Söz konusu beyanları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Çolak, sanık ve avukatının savunmasından sonra dosyanın geldiği aşama nedeniyle duruşma savcısından esasa ilişkin mütalaasını istedi.

Savcı, iddianamede hakkında "Anayasayı ihlal suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Güllü'nün bu suçtan beraatını, "silahlı terör örgütüne üyelik"ten ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güllü ve avukatının esasa ilişkin savunmaları için ek süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

- Almanya'ya kaçarken yakalandı

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahında sivillere ateş ettiği tespit edilen sanık eski tuğamiral Sinan Sürer'in, Türk büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşelerin olduğu yazışma grubuna "Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin" emri üzerine Güllü'nün, "Anlaşıldı Komutanım. Kuveyt" şeklinde karşılık verdiği belirlenmişti.

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Almanya'ya kaçmak için gittiği Suudi Arabistan'da yakalanan Güllü, Türkiye'ye iade edilmişti.

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Almanya'ya kaçmak isteyen ataşeye hapis cezası istemi
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