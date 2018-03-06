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Arananlar 'na yakalandı

'da gerçekleştirilen -15 operasyonunda, 5 bin 897 kişinin Genel Bilgi Toplama () sorgulaması yapıldı, aranan 49 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 21:21
Arananlar Kurt Kapanı'na yakalandı

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ettiği, kent genelindeki operasyon, 14.00-16.00 arasında gerçekleştirildi.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 100 noktada, bin 500 personel ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

-15 operasyonunda, 5 bin 897 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişinin gözaltına alındığı, 7 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca 2 bin 264 aracın kontrol edildiği, 173 sürücüye ceza işlemi uygulandığı, 51 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 91 bin 108 lira ceza kesildiği bildirildi.

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Arananlar Kurt Kapanı'na yakalandı
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